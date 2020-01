Liliana Segre sarà a capo della commissione sull’odio: «Con tutto l’amore che ho» (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Partirà a breve la commissione straordinaria, promossa dalla senatrice Liliana Segre, per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all’odio e alla violenza su basi etniche e religiose, che sembrava essere stata accantonata. È la stessa Segre ad annunciarlo intervenendo a L’aria che tira su La7 «Ci sono state altre priorità dal punto di vista politico – ha spiegato – Ma non è stata messa da parte. Dal mese prossimo inizieremo a mettere in piedi questa commissione con tutta la buona volontà di quelli che ne faranno parte». «A 90 anni – continua la senatrice – sarò io la presidente, con tutto l’amore che ho nel farlo. Come vittima dell’odio fin da bambina sono sempre stata molto attenta, questa realtà è il contrario di quella che avrei voluto io». «È lontana – chiarisce ancora Liliana Segre ... Leggi la notizia su open.online

La7tv : #lariachetira Enrico Mentana: 'Una volta c'era una grammatica condivisa, nessuno poteva venire in TV a dire 'Sono p… - myrtamerlino : Al di là dell’odio, del chiacchiericcio politico, del linguaggio senza pensiero, della memoria che si vuole dimenti… - La7tv : #lariachetira Liliana #Segre: 'Sarò io la Presidente della Commissione contro l'odio' -