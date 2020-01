Iran-Usa, perché l’omicidio di Soleimani cancella il confine tra guerra e pace (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Sarebbe un errore ritenere che l’uccisione di Soleimani sia un fatto isolato, attribuibile esclusivamente a un folle gesto di chi si trova attualmente a ricoprire la carica di Presidente della più grande potenza militare al mondo. Questo omicidio mirato, o targeted killing, a opera di un drone statunitense in Iraq, è il frutto di quasi 20 anni di scellerate scelte militari e gravissime distorsioni dei principi di diritto prese nell’ambito di una “guerra al terrorismo” amorfa e sconfinata (da ogni punto di vista) a livello globale. L’assassinio di Soleimani, che tanto sta facendo preoccupare e indignare in Europa e non solo, è anche la conseguenza della complicità – attiva o in forma di colpevole silenzio – dei Paesi europei sul punto. E tra questi, un ruolo di primo piano spetta anche all’Italia. Vado indietro di diversi anni a rileggere quello che scrivevo su questo blog ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : Almeno 80 morti. Sarebbe questo un primo bilancio dell'attacco missilistico dell'Iran alle basi usa in Iraq secondo… - Capezzone : +++Ieri a #StaseraItalia @staseraitalia+++ Clippino 1 #Soleimani, cos’è il regime teocratico islamista dell’Iran.… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. #Iran-#Usa e #Libia, analisi e comme… -