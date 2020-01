Iran, Trump: “Tutte le opzioni sul tavolo per contrastare la minaccia. Teheran tollerata troppo a lungo, questo tempo è finito” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) “Tutte le opzioni restano sul tavolo”. Perché l’Iran è una “minaccia” e i suoi comportamenti sono stati “tollerati per troppo tempo”. E ora “questo tempo è finito”. Donald Trump parla per la prima volta dopo l’attacco alle basi americane in Iraq, obiettivo di 22 missili lanciati da Teheran la scorsa notte. Un raid nel quale, annuncia, “nessun americano è stato ucciso o ferito” e “ci sono stati solo danni minimi” ai compound. Il discorso del presidente degli Usa è un mix di nuovi affondi e parole distensive verso il “grande popolo” Iraniano e dicendo che gli Stati Uniti sono “pronti ad abbracciare la pace” e rivolgendosi ai cittadini Iraniani ha aggiunto: “Vogliamo che abbiate il futuro che meritate”. Ma nei confronti della Repubblica degli ayatollah il tycoon usa ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

