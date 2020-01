Gli sviluppatori di Escape From Tarkov non introdurranno personaggi femminili giocabili perché richiederebbe un 'enorme lavoro' (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Battlestate Games, lo studio dietro il famoso sparatutto online Escape From Tarkov, ha affermato che non implementerà protagoniste femminili giocabili per ragioni di "lore del gioco" e perché richiederebbe troppo lavoro. Al momento, potete giocare a Escape From Tarkov solo nei panni di uomini."Non ci saranno personaggi femminili giocabili a causa della lore del gioco e, cosa più importante, per l'enorme quantità di lavoro necessario con animazioni, equipaggiamento, ecc.", Ha dichiarato la compagnia su Twitter.Lo studio lo ha dichiarato in seguito alla crescente popolarità del gioco su Twitch, che ha portato un rinnovato controllo ai commenti fatti da uno sviluppatore di Battlestate Games nel 2016 in merito alla guerra nella città immaginaria di Tarkov troppo stressante per le donne. Lo studio ha detto che tali affermazioni "non riflettono la posizione ufficiale dell'azienda" e che il ... Leggi la notizia su eurogamer

