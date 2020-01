Don Matteo viene ucciso dopo vent’anni? Il retroscena che farà parlare (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Don Matteo compie 20 anni. La prima puntata dell’amata fiction Rai, infatti, è andata in onda nel lontano 7 gennaio 2000. I due protagonisti, Terence Hill e Nino Frassica, fanno ancora parte del cast così come Nathalie Guetta e Francesco Scali. La location, nel corso degli anni, è però cambiata. Fino al 2011 è stata Gubbio e dal 2014 è Spoleto. Così come sono cambiati molti personaggi. Nelle prime cinque stagioni, il capitano della caserma dei carabinieri, frequentata dal maresciallo Cecchini (Nino Frassica), è stato Flavio Insinna nel ruolo di Flavio Anceschi. Dalla sesta fino alla decima stagione, Simone Montedoro è stato il capitano Giulio Tommasi. Dall’undicesima stagione, invece, abbiamo la capitana Anna Olivieri interpretata da Maria Chiara Giannetta. Nel promo di questa nuova serie, possiamo vedere che Don Matteo viene sparato da un colpo di pistola, che potrebbe ... Leggi la notizia su kontrokultura

