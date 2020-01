Cesare Cremonini, neve e relax con la nuova fidanzata (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il 2020 sarà un anno importante per Cesare Cremonini, un anno di traguardi e grandi impegni. Il suo giro per gli stadi d’Italia sta per cominciare, ma prima… il cantante ex frontman dei Lunapop si concede una meritata vacanza all’insegna del relax, della neve e dell’amore. Sono i paparazzi del settimanale Nuovo ad averlo pizzicato in questi primi giorni dell’anno tra le montagne di Cortina. Ma Cesare non è da solo, bensì in dolce compagnia. La vita accanto a Martina Sempre super geloso della sua vita privata, Cesare Cremonini è uscito allo scoperto con la sua nuova fidanzata appena qualche mese fa. Il cantante ora fa coppia fissa con la 21enne Martina Maggiore e il feeling tra i due sembra andare al di là della semplice cotta. A catturare alcuni scatti rubati della coppietta sono gli obiettivi dei paparazzi che li scovano durante le lunghe passeggiate tra le montagne. ... Leggi la notizia su thesocialpost

backtoblacklis1 : ma quanto è bella la canzone di Cesare Cremonini 'Al telefono'? Quanto? - radio7asiago : Now Playng: Cesare Cremonini - Al Telefono - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Cesare Cremonini - Il comico (Sai che risate) -