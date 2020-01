Case Rosse, incendio in un appartamento di via Civitacampomarano: morta un’anziana di 80 anni (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tragedia questa mattina in via Civitacampomarano, in zona Case Rosse, alle porte di Guidonia. L’appartamento di una signora di ottant’anni, Annamaria Alivernini, ha preso fuoco: le fiamme si sono sviluppate nel salotto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con 68 autobotti: per la donna non c’era più nulla da fare. Una donna è morta in un incendio scoppiato nel terzo piano di una palazzina in via Civitacampomarano, in zona Case Rosse a Roma e non da un’esplosione dovuta a una fuga di gas come inizialmente riportato. La tragedia è avvenuta intorno alle 9.40 del mattino, la sala operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato immediatamente sul posto 68 diversi automezzi: uno schieramento imponente, che dimostra senza dubbio la gravità di quanto accaduto. Durante le operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno trovato il corpo di una donna, ormai priva di vita. Secondo quanto ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

