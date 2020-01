Calciomercato Milan, Piatek piace al Tottenham: le ultime (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Piatek in uscita dopo l’arrivo di Ibrahimovic al Milan: anche il Tottenham di Mourinho interessato al polacco Krzysztof Piatek potrebbe essere costretto a dire addio al Milan dopo l’approdo di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese oscurerebbe l’attuale numero 9 nelle gerarchie di Pioli, che continua a proporre 4-3-3, modulo che prevede un’unica punta. Secondo quanto si apprende dal Guardian, anche il Tottenham di Mourinho sarebbe pronto a bussare alla porta dei rossoneri per il terminale offensivo polacco. Piatek raggiungerebbe Londra per colmare il vuoto lasciato da Kane, out dopo la lesione al tendine del ginocchio sinistro. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, offerta dell'#AstonVilla per #Piatek - DiMarzio : Le ultime sulla trattativa tra il #Milan e #Todibo ?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, incontro positivo con #Todibo: si lavora sulla formula con il #Barcellona -