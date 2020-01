Calabria, migranti ridotti in schiavitù nei campi e donne costrette a prostituirsi: presi 29 caporali (Di mercoledì 8 gennaio 2020) 18 presunti caporali e 11 imprenditori: sono 29 in tutto le misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Palmi, su richiesta del procuratore capo Ottavio Sferlazza, nell’ambito di un’indagine contro il caporalato nella Piana di Gioia Tauro. Le accuse a vario titolo sono di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope. 13 tra i presunti caporali sono attualmente in carcere (in maggioranza cittadini extracomunitari di origine centrafricana), mentre 7 degli imprenditori agricoli sono ai domiciliari. Gli altri 4 hanno obbligo di dimora, divieto di dimora o obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I Carabinieri hanno sequestrato 3 attività imprenditoriali, a Polistena, a Rizziconi e a Laureana di Borrello, oltre a 18 beni mobili ... Leggi la notizia su open.online

Agenzia_Ansa : Sfruttavano e prostituivano migranti, diversi arresti nel Reggino #caporalato #ANSA @_Carabinieri_ - CorriereQ : Sfruttamento migranti, arresti - ZitelleArturo : RT @nonnachicca58: Sfruttavano e prostituivano migranti, diversi arresti nel Reggino - Calabria - -