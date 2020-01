Bulgaria-Germania volley, Semifinale Preolimpico 2020 in DIRETTA: vincere per non dare addio a Tokyo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma e orari TV delle semifinali Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Bulgaria-Germania, seconda Semifinale del torneo europeo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. E’ arrivato il momento degli scontri diretti, dentro o fuori, da adesso in poi chi perderà dovrà dire addio ai Giochi. Quello tra i Verdi e i padroni di casa è sicuramente, almeno sulla carta, uno dei match più equilibrati dell’interno torneo: gli opposti, rispettivamente Tsvetan Sokolov e Georg Grozer sono i giocatori di riferimento per entrambe le squadre, che hanno come capo allenatore due coach italiani, Silvano Prandi e Andrea Giani. La Bulgaria ha concluso il girone di B di qualificazione al primo posto, da vera e propria outsider ha spazzato via l’Olanda (3-0) e due squadre che avevano tante ambizioni alla vigilia, la Francia (3-2) ... Leggi la notizia su oasport

thevolleynews : Qualificazioni Tokyo 2020: le semifinali sono Slovenia-Francia e Bulgaria-Germania - - MrsJaeschke : RT @Wandering__Soul: La Bulgaria ha vinto per merito, la Serbia ha giocato di merda. La qualificazione era pressoché impossibile già dopo a… - Wandering__Soul : La Bulgaria ha vinto per merito, la Serbia ha giocato di merda. La qualificazione era pressoché impossibile già dop… -