Australia, tiratori scelti elimineranno 10mila cammelli perché bevono troppa acqua (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Lavinia Greci Nell'area meridionale del Paese, colpito da un grave problema di siccità, le lamentele dei cittadini avrebbero spinto le autorità a uccidere migliaia di esemplari, accusati anche di emanare troppo gas metano Hanno necessità di bere molto, anche a causa delle pessime condizioni atmosferiche, e per raggiungere le fonti d'acqua riescono persino a entrare all'intero delle abitazioni, abbattendo dove ci sono anche le recinzioni. E proprio per questo motivo, in Australia, oltre 10mila cammelli saranno uccisi con proiettili sparati da tiratori scelti a bordo di elicotteri perché smettano di bere acqua potabile. Accade nell'Australia meridionale, devastata da un periodo di grave siccità. La rabbia contro i cammelli Secondo quanto riportato da La Stampa, l'abbattimento, che dovrebbe durare circa cinque giorni, si sarebbe reso necessario dopo le lamentele arrivate da ... Leggi la notizia su ilgiornale

