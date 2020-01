Aldo Serena: “Un minuto di raccoglimento per il catenaccio, ucciso dal guardiolismo” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Repubblica intervista Aldo Serena, ex calciatore oggi opinionista tv. Il tema è il cambiamento del linguaggio nel calcio, ad opera dei commentatori. Ad esempio, è scomparsa la parola contropiede, sostituita dalla ripartenza. «Ripartenza la uso poco, contropiede invece sì: perché non ha affatto una sfumatura negativa, passiva. Si va in contropiede per segnare un gol e vincere». Altra sostituzione è quella che riguarda la parola “terzini”. Scomparsa. «Li ho persi di vista, in compenso incontro parecchi laterali a sostegno, alti e bassi che siano e non mi riferisco ovviamente alla statura. Per non parlare dei famigerati quinti». Ma soprattutto, Serena chiede un minuto di silenzio per il catenaccio «Propongo un minuto di raccoglimento per il caro estinto, eppure ha fatto la storia del nostro calcio. Poi hanno cominciato a chiamarla densità difensiva e arrivederci». Perché è ... Leggi la notizia su ilnapolista

3birre2pipi : Un Aldo Serena in bilico tra ironia e poesia. Un grazie a @m_crosetti per la fantastica intervista… - AndreaAndrei10 : @FabioGhironi @Aldito11 Dopo questo thread ti seguirò ancora di più e con maggiore simpatia.Non perché sia del Toro… - Lucone71 : Ma come gioco di coppia efficacissimo in seno a un meccanismo di squadra perfetto, e pur con caratteristiche divers… -