Al Sarraj diserta incontro a Roma, Salvini attacca: “Conte pericoloso incapace, è un dilettante” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il premier libico Fayez Al Sarraj ha disertato l'appuntamento a Roma con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il leader della Lega, Matteo Salvini, attacca l'inquilino di Palazzo Chigi: "Pazzesco, Conte è davvero un pericoloso incapace: per una semplice questione di protocollo, prima ancora che di politica, prima si riceve un capo di governo riconosciuto, dopo un generale. Dilettanti allo sbaraglio". Leggi la notizia su fanpage

gal_gio : RT @_GrayDorian: Al Sarraj diserta l'incontro in programma a palazzo Chigi ma rassicura il presidente #Conte: in #Libia l'Italia continuerà… - Alf73414076 : RT @_GrayDorian: Al Sarraj diserta l'incontro in programma a palazzo Chigi ma rassicura il presidente #Conte: in #Libia l'Italia continuerà… - MinaA8I96793095 : RT @_GrayDorian: Al Sarraj diserta l'incontro in programma a palazzo Chigi ma rassicura il presidente #Conte: in #Libia l'Italia continuerà… -