Traffico Roma del 07-01-2020 ore 08:30 (Di martedì 7 gennaio 2020) CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E VIA NOMENTANA ED ANCORA TRA CASILINA E APPIA. Traffico INCOLONNATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST. TRAFFICATA LA STESSA TANGENZIALE EST TRA VIA NOMENTANA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. INCOLONNAMENTI SULLA Roma FOIUMICINO TRA FRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO, DIREZIONE CENTRO. INTENSO IL Traffico SULLA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE CENTRO. CODE ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE, DIREZIONE CENTRO. INCOLONNAMENTI SULLA VIA TIBURTINA TRA IL GRA E TOR CERVARA, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA PONTINA CON CODE TRA TOR DE CENCI E L’EUR, DIREZIONE CENTRO. RALLENTAMENTI SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE, ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : Traffico Roma del 07-01-2020 ore 08:30: CODE PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA… - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via del Foro Italico code fra Galleria Giovanni XXIII e Salaria >< #luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : #Roma #incidente - Raccordo Anulare code fra Laurentina e Via del Mare > Interna ? #traffico - Rallentamenti fra Sa… -