Sony svela le nuove gamme di Android TV OLED, LED e Full Array LED a risoluzione 4K o 8K (Di martedì 7 gennaio 2020) Al CES 2020 Sony presenta le nuove gamme di Android TV 4K e 8K: scopriamo i dettagli di Sony Android TV A8 e A9 OLED a risoluzione 4K, dei Full Array LED Sony ZH8 (8K), XH95, XH90 e dei LED XH85, XH81, XH80 e X70. L'articolo Sony svela le nuove gamme di Android TV OLED, LED e Full Array LED a risoluzione 4K o 8K proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

