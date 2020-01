Scomparso nel nulla l’ex di Nina Moric, Luigi Favoloso. Da dieci giorni non si hanno più sue notizie, l’apprensione dei genitori (Di martedì 7 gennaio 2020) A dare la notizia della scomparsa di Luigi Favoloso è stato un suo amico, Alex Fiumara, noto fotografo. Fiumara ha pubblicato sui social un annuncio nel quale racconta lo stato di apprensione da parte dei genitori di Luigi Favoloso. Il noto fotografo ha scritto che da dieci giorni da Torre del Greco in provincia di Napoli è Scomparso l’ex compagno di Nina Moric, Luigi Favoloso. Non si sanno al momento i motivi della sua scomparsa. Luigi Favoloso è diventato famoso per essere stato un concorrente del Grande Fratello 2018. A denunciare la scomparsa del giovane è stata la madre Loredana Fiorentino. Secondo quanto indicato nella denuncia Luigi Favoloso sarebbe privo di documenti e senza auto. Il fotografo Alex Fiumara ha chiesto che ci sia la massima condivisione della notizia della scomparsa del giovane. Luigi Favoloso è nato nel 1988 a Torre del Greco, poi per alcuni ... Leggi la notizia su baritalianews

infoitcultura : Luigi Favoloso, l'ex fidanzato di Nina Moric è scomparso nel nulla. La denuncia della madre, è giallo - BenjaminW1892 : RT @francofontana43: .@ilmanifesto piange Benedetto Vecchi: una grave perdita per la cultura e per la sinistra. Insieme a Franco Carlini, a… - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: L'ex di #NINA Moric scompare nel nulla Dramma per #Luigi Favoloso -