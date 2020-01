Salto con gli sci, Coppa del Mondo femminile Sapporo 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo (Di martedì 7 gennaio 2020) Dopo una pausa lunga quasi un mese, torna la Coppa del Mondo femminile di Salto con gli sci, che finora ha visto disputarsi solo tre gare e che, in questo weekend, riprende il tradizionale ritmo con almeno una competizione a weekend. Si va quasi dall’altra parte del Mondo, in Giappone, a Sapporo. Si riparte dalla leadership di Maren Lundby: la norvegese ha 245 punti in classifica, cinque in più dell’austriaca Chiara Hoelzl. Sono loro le vincitrici fino a questo momento, con Lundby vittoriosa nelle due gare di Lillehammer e Hoelzl, invece, capace di trovare il primo posto a Klingenthal. Il trampolino di Sapporo è l’Okurayama, un HS137 aperto nel 1931 e rinnovato per ben sette volte, fino ad assumere l’attuale configurazione nel 2007. Le più attese, in casa propria, sono Sara Takanashi e Yuki Ito, che occupano la sesta e settima posizione in Coppa del Mondo. Lo ... Leggi la notizia su oasport

