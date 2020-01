Raid Usa, la Germania annuncia il ritiro di una parte dei militari tedeschi dall’Iraq (Di martedì 7 gennaio 2020) La Germania ha annunciato il ritiro di una parte delle sue truppe presenti in Iraq dopo il voto del parlamento iracheno. Lo ha reso noto il governo tedesco. Circa 30 soldati di stanza a Baghdad e Taji saranno trasferiti in Giordania e in Kuwait, ha detto un portavoce del ministero della Difesa ad Afp, aggiungendo che il ritiro «inizierà presto». Inoltre, secondo l’agenzia turca Anadolu, il Parlamento iraniano avrebbe votato una legge per dichiarare il Pentagono “un’organizzazione terroristica”. Anche il Regno Unito si prepara a un (eventuale) ritiro. Rimangono le truppe italiane Rimarranno invece in Iraq le truppe italiane. Secondo quanto riporta la Stampa i militari italiani avrebbero lasciato però la base di Baghdad per essere trasferiti in una località più sicura. Così come rimarranno le truppe statunitensi, nonostante ieri sia stata diffusa una ... Leggi la notizia su open.online

