Primo contatto con gli americani. L'Italia chiede più coordinamento (Di martedì 7 gennaio 2020) Nessun ritiro. Solo un parziale ridispiegamento delle forze sul terreno che porta i militari Italiani fuori da Baghdad. Il ministero della Difesa si affretta a spegnere sul nascere qualunque ipotesi di una fuga dall’Iraq, paese nel quale sono dislocate alcune centinaia di militari Italiani, a seguito dell’inasprimento delle tensioni tra l’Iran e gli Stati Uniti dopo l’uccisione del generale Suleimani proprio su suolo iraqeno. La novità della giornata è che finalmente Washington ha risposto. Lorenzo Guerini ha parlato con il segretario di Stato alla Difesa degli Stati Uniti Mark Esper delle future decisioni sulla collocazione e l’impiego dei militari in Iraq. La situazione si conferma infatti delicatissima per la sicurezza del nostro personale nell’area.Il non detto di questa conversazione formale è che dopo la decisione ... Leggi la notizia su huffingtonpost

