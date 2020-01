Pd in ritiro per rilanciare il governo. Tra gli ospiti spunta il sondaggista di Repubblica Ilvo Diamanti (Di martedì 7 gennaio 2020) Il Pd va in ritiro "spirituale" in monastero il 13 e 14 gennaio. Il segretario Nicola Zingaretti porterà tutti i suoi compagni a Greccio, paese del reatino caro a San Francesco d'Assisi. Qui si spera anche in un miracolo: far durare il governo Conte bis sino al 2023. All'Abbazia di San Pastore verrà Leggi la notizia su liberoquotidiano

lucasofri : Siamo in mano ai matti veri - RaiNews : Riposizionamenti per il rischio di un'escalation #Iraq #Iran - antolobalbo : RT @SM_Difesa: Militari italiani in #Iraq. Stato Maggiore Difesa: nessun ritiro, ma parziale ridislocazione al di fuori di Baghdad. Questa… -