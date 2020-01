Metro di Roma, linea A bloccata: passeggero investito da un treno a Ponte Lungo (Di martedì 7 gennaio 2020) linea A della Metropolitana di Roma bloccata in entrambe le direzioni per soccorso a passeggero alla stazione di Ponte Lungo, verso Battistini. Un convoglio lo ha investito e la persona è rimasta incastrata sotto il treno. Operazioni in corso, sul posto vigili del fuoco, Polizia di Stato e 118. Leggi la notizia su roma.fanpage

alexbarbera : Breve storia triste di provincia. A Roma c’è un sindaco che in inverno, per tre mesi, chiude simultaneamente per ma… - virginiaraggi : Il prossimo anno ci sarà una grande novità per gli studenti under 16 residenti a Roma! L’abbonamento annuale per bu… - DoctorPrince9 : RT @InfoAtac: #info #atac - aggiornamento metro A: -interruzione Termini - Anagnina. Bus sostitutivi in arrivo sulla tratta interrotta -at… -