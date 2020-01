Luigi Favoloso è scomparso da giorni: la madre attacca Nina Moric (Di martedì 7 gennaio 2020) Sono ore di tensione per la famiglia di Luigi Mario Favoloso. L’ex concorrente del “Grande Fratello” è scomparso dal 29 Dicembre scorso e ad oggi, nessuno ha più sue notizie. Né amici e né familiari riescono a rintracciare il ragazzo sparito ormai da quasi dieci giorni. Gli ultimi eventi televisivi che hanno coinvolto il trentaduenne non riguardano soltanto la partecipazione al reality. La tortuosa relazione con Nina Moric è stata al centro dell’attenzione per molto tempo, occupando tra l’altro numerose pagine della cronaca rosa. A scatenare la curiosità è la madre di Favoloso che, fra gli studi Rai di “Storie Italiane”, la donna provata dall’attuale vicenda attacca l’ex modella Nina Moric. La madre contro il post di Nina Moric Luigi Mario Favoloso sembra svanito nel nulla. La sua assenza dal 29 Dicembre scorso ha generato molta ... Leggi la notizia su velvetgossip

trash_italiano : È scomparso Luigi Favoloso - blogtivvu : Luigi Favoloso scomparso, parla mamma: “Nina Moric? Non m’interessa” - mysspare : RT @trash_italiano: È scomparso Luigi Favoloso -