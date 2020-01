LIVE Brescia-Patrasso 38-24, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: sale il vantaggio dei lombardi a metà terzo quarto (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38-26 Gran giocata di Fieler che sfrutta il mismatch. Tredicesima palla offensiva persa dal Prometeo, il parziale del periodo fino a qui è di 12-6, situazione falli è 2-2. 38-24 Gran lavoro di Tyler Cain sotto canestro, Brescia prova l’allungo. Confermata la tripla di Lansdowne dopo un check degli arbitri, 6’15” alla fine del terzo quarto. 36-24 LUCA VITALI DALL’ANGOLO, il 7 fa alzare in piedi il pubblico del PalaLeonessa, massimo vantaggio Germani, +12. 33-24 Replica immediata di Fieler dall’arco. 33-21 TRIPLA FORZATA DI LANSDOWNE. 30-21 Ellis spalle a canestro. 30-19 Moss trova l’appoggio vincente sul primo ferro dopo un’ottimo giro palla. 28-19 50% per Chase Fieler a cronometro fermo. Fallo di Andrea Zerini, il terzo personale per il centro biancoblù. 28-18 Lansdowne trova subito Cain che si ... Leggi la notizia su oasport

