La xenofobia peggiore? Quella contro le persone affette da disabilità

C'è una forma di xenofobia crescente nella nostra società nei confronti di persone affette da disabilità. Si sa bene che nell'ottica della società perfetta dei nazifascisti certi individui non troverebbero spazio e infatti durante il nazismo in Germania venivano escluse, segregate e massacrate alla pari di ebrei e zingari. Non si è mai parlato abbastanza di quel genocidio e dopo anni di battaglie civili, finalmente in Occidente sono state loro riconosciute dei diritti sacrosanti e (...)

