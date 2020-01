La Pupa e il Secchione e viceversa: il cast e i concorrenti della nuova edizione con Paolo Ruffini (Di martedì 7 gennaio 2020) La Pupa e il Secchione 2020: cast, concorrenti e giudici della nuova edizione con Paolo Ruffini e Francesca Cipriani Inizia martedì 7 gennaio 2020 La Pupa e il Secchione, la storica trasmissione di Italia 1 che torna con la conduzione di Paolo Ruffini. Nel cast anche Francesca Cipriani, la showgirl diventata famosa proprio grazie a questo popolare programma. Alla base del format, la contrapposizione tra mondi agli antipodi come quello dei nerd occhialuti e poco avvenenti che si incontrano con ragazze dal fisico mozzafiato. Un vero e proprio esperimento sociale, all’insegna del divertimento, per provare a far coesistere questi due universi. Appuntamento dal 7 gennaio 2020 su Italia 1 per sei puntate in prima serata dalle 21.20. La Pupa e il Secchione 2020: le novità Tante le novità di questa edizione, a cominciare dal conduttore: Paolo Ruffini prende infatti il posto di Enrico ... Leggi la notizia su tpi

