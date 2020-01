Iran, Pompeo: «Se Teheran farà un’altra cattiva scelta, Trump risponderà in modo serio e deciso» (Di martedì 7 gennaio 2020) Durante una conferenza stampa al dipartimento di stato, Mike Pompeo, segretario di Stato Usa, nella prima occasione di confronto pubblico ufficiale dopo il raid che ha portato all’uccisione del generale Iraniano Soleimani, ha spiegato ai giornalisti le posizioni della Casa Bianca all’interno del contesto della crisi con l’Iran. Teheran, secondo Pompeo, «sta lavorando per minare il processo di pace in Afghanistan, dove ha rapporti tra l’altro con i talebani». Rispondendo ad una domanda sulle notizie riguardanti il rifiuto del visto Usa al ministro degli esteri Iraniano Zarif per partecipare ad un evento Onu, poi, Pompeo ha dichiarato che gli Usa «rispettano sempre l’accordo con il quartier generale delle Nazioni Unite». In base all’accordo del 1947 sul quartier generale dell’Onu, gli Stati Uniti sono tenuti a consentire l’accesso al ... Leggi la notizia su open.online

Sabina1956 : .#Pompeo:'L'#Iran non dovrà mai avere un ordigno #nucleare'. GLI #USA SONO L'UNICO REGIME CRIMINALE CHE HA SGANCIAT… - masechi : ?? Il problema è la Bomba. La partita con l'Iran è atomica. Il segretario di Stato Pompeo: 'Non avrà il nucleare'. T… - TitolareList : ??Il problema è la Bomba. La partita con l'Iran è atomica. Il segretario di Stato Pompeo: 'Non avrà il nucleare'. Te… -