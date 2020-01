Iran, Khamenei: “Attacco contro basi Usa riuscito” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Teheran, 8 gen. (Adnkronos) – Iraniana (Pasdaran) contro le basi militari americane in Iraq. Lo ha affermato la Guida suprema Iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, nel discorso di commemorazione della protesta del 1978 di Qom trasmesso in diretta. ”La presenza degli americani nella regione deve finire – ha detto Ali Khamenei – Gli americani diffondono distruzione e corruzione nella regione e per questo motivo la loro presenza deve finire”. L'articolo Iran, Khamenei: “Attacco contro basi Usa riuscito” proviene da Ildenaro.it. Leggi la notizia su ildenaro

