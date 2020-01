Il Napoli viene incontro ai tifosi: tariffa speciale con la Fiorentina e in Coppa Italia (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiI biglietti per la gara di Coppa Italia Napoli–Perugia e per la gara di Campionato Napoli–Fiorentina che si disputeranno rispettivamente il 14 Gennaio 2020 ore 15.00 ed il 18 Gennaio 2020 ore 20.45 presso lo Stadio San Paolo saranno posti in vendita a partire da Mercoledì 8 Gennaio 2019 ore 12.00. La SSC Napoli è lieta di annunciare una promozione che concede la possibilità di acquistare un biglietto per la gara di Coppa Italia Napoli – Perugia ad una tariffa speciale; infatti, coloro che acquisteranno un biglietto per la gara Napoli – Fiorentina di Campionato, potranno acquistare un biglietto ad una tariffa cosiddetta “promo ticket”. La promozione è valida solo se si acquisteranno i biglietti contestualmente, nello stesso settore e per lo stesso utilizzatore, sia per l’evento Napoli – Fiorentina di Campionato, ... Leggi la notizia su anteprima24

