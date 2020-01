I nuovi personaggi di Narcos Messico 2 nel primo teaser ad alta tensione (video e foto) (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La prima stagione si era conclusa con una maxi-operazione contro il cartello di Guadalajara da cui il suo fondatore era riuscito ad uscire illeso e libero. La seconda ripartirà da una nuova task-force addestrata per catturarlo. Narcos Messico 2 debutta su Netflix il prossimo 13 febbraio 2020 con la seconda fase della caccia a Miguel Ángel Félix Gallardo ("Félix"), il boss e fondatore del cartello messicano più potente degli anni Settanta, con nuovi personaggi pronti ad entrare in scena. Il nuovo teaser di Narcos Messico 2, insieme alle foto promozionali della prossima stagione, mostrano per la prima volta i personaggi che vedremo nei nuovi episodi dello spin-off di Narcos (che è anche il suo prequel, essendo ambientata circa vent'anni prima). Diego Luna torna ad interpretare "Lo Smilzo", il leader del cartello di Guadalajara considerato il fondatore del moderno traffico di droga ... Leggi la notizia su optimaitalia

OptiMagazine : I nuovi personaggi di #NarcosMessico2 nel primo teaser ad alta tensione (video e foto) #NarcosMessico #NarcosMexico… - massi_vertuani : - ascattone : @RQuadrano Non sono proprio capaci di introdurre nuovi personaggi -