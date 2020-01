Giovanni Custodero | portiere con il tumore ' Sto troppo male | mi faccio addormentare'

Giovanni Custodero annuncia l’ultima fase della lotta al tumore : “Sarò sedato” : Il 25enne Giovanni Custodero ha annuncia to ai suoi follower che ha deciso di farsi sedare per alleviare i dolori causati dal tumore che lo sta consumando. Due anni fa Giovanni Custodero , ex portiere del Fasano nella serie C2 del campionato di calcio a 5, è dovuto venire a patti con la sua terribile malattia. In […] L'articolo Giovanni Custodero annuncia l’ultima fase della lotta al tumore : “Sarò sedato” sembra essere il ...

Giovanni Custodero - l’annuncio del calciatore 25enne malato di tumore : “Sono stanco - vado in coma farmacologico” : Ha voluto comunicare la sua decisione direttamente sui social, dove negli ultimi anni ha raccontato passo dopo passo la sua malattia. “Da domani sarò sedato e potrò alleviare il mio malessere”, ha spiegato Giovanni Custodero in un messaggio sulla sua pagina Facebook. Venticinque anni, originario di Fasano, nel Brindisino, Custodero è affetto da un sar coma osseo che nel corso degli anni ha fiaccato sempre più le sue ...

