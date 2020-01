FIFA 20 per Switch e WWE 2K20 tra i peggiori giochi del 2019 secondo Metacritic (Di martedì 7 gennaio 2020) Metacritic, il famoso sito che aggrega le varie recensioni di giochi, ha rivelato i dieci peggiori titoli del 2019, in base ai punteggi medi dei suoi critici approvati.Lanciato nel 1999, il sito Metacritic afferma di "accettare" recensioni solo da "i critici più rispettati al mondo".secondo le classifiche (togliendo tutti i titoli con meno di 7 recensioni), il gioco meno apprezzato dell'anno scorso è stato l'RPG a tema norreno Eternity: The Last Unicorn.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

