Ecco chi è il boss dei narcos che terrorizza Regina Coeli (Di martedì 7 gennaio 2020) Pina Francone Il narcos Ramon Cristobal Santoyo è stato arrestato a settembre a Fiumicino e da allora è recluso nel penitenziario della capitale Quando gli altri detenuti lo incrociano, abbassano lo sguardo e tirano dritto, in segno di rispetto e riverenza. Ramon Cristobal Santoyo, detto "Dottor Wagner" è recluso a Regina Coeli, a Roma, in seguito all'arresto di fine settembre, quando fu fermato e ammanettato all’aeroporto di Fiumicino. Ingegnere civile, riciclatore di denaro sporco, narcotrafficante e, soprattutto, ex socio in affari di Joaquin "El Chapo" Guzman. Il narcos 43enne era uno dei grandi registi del trasferimento di cocaina dal Messico agli Stati Uniti d’America per conto del noto cartello di Sinaloa. Ora, dietro le sbarre del penitenziario della capitale, spaventa tutti gli altri prigionieri, che sono venuti a conoscenza dell’identità e del passato dell’uomo. ... Leggi la notizia su ilgiornale

davidefaraone : Vi ricordate il triennio d’oro 2015-2017 in cui facevamo meglio della Germania? I mille giorni di #Renzi, per esser… - fattoquotidiano : Code A14, fino a 15 km di incolonnamenti: 3 ore e 40 minuti per percorrere Vasto-Ancona. Ecco chi può chiedere il r… - fattoquotidiano : REGIONALI CALABRIA Lega e massoneria a braccetto. Ecco chi c'è tra i candidati [di Lucio Musolino]… -