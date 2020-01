Disabile annega in piscina a Milano: stava facendo un corso di nuoto (Di martedì 7 gennaio 2020) Un uomo Disabile di 32 anni è morto dopo essere stato soccorso in una piscina di Milano, nel quartiere Quarto Cagnino, oggi pomeriggio. A riportare la notizia è l’agenzia Ansa, secondo la quale il decesso è stato dichiarato pochi minuti prima delle 17.30 all’ospedale San Carlo, dove l’uomo era arrivato in condizioni gravi. L’uomo era assieme a un gruppo di 10 persone, tutti parte di una comunità per disabili, e stava partecipando a un corso di nuoto assieme a istruttori specializzati. Per motivi ancora da accertare, il 32enne si è allontanato di poco dagli altri, finendo in un punto dove non toccava. Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri, l’allarme è stato immediato e l’intervento del bagnino rapido, ma una volta riportato all’asciutto era già in arresto cardiaco. Dopo essere stato rianimato dai paramedici del 118 all’interno ... Leggi la notizia su tpi

rep_milano : Disabile annega in piscina a Milano: stava facendo un corso di nuoto, inutili i soccorsi [aggiornamento delle 17:40] - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #milano, disabile annega in piscina e muore a 32 anni: stava facendo un corso di nuoto - ilmessaggeroit : #milano, disabile annega in piscina e muore a 32 anni: stava facendo un corso di nuoto -