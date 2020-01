Coppola: “Le curve del San Paolo non chiedono impunità, ma qualcosa di diverso!” (Di martedì 7 gennaio 2020) Coppola: i facinorosi vanno puniti, ma le curve non chiedono impunità chiedono qualcosa di diverso. Che nei settori centrali adibiti al tifo organizzato il regolamento d’uso venga applicato, ma… Emilio Coppola, avvocato, è intervenuto a Radio Marte, nel corso di “Si Gonfia la Rete”, per parlare di cosa chiedono le curve dello stadio San Paolo di Napoli. Queste le sue parole: “I facinorosi vanno puniti, ma le curve non chiedono impunità chiedono qualcosa di diverso. Che nei settori centrali adibiti al tifo organizzato il regolamento d’uso venga applicato, ma che venga tollerato il cambio di posto e consentito a chi dirige i cori di farlo senza beccarsi una sanzione. Anche perché alla seconda sanzione scatta il daspo che va ad influire sull’aspetto personale. I ragazzi delle curve hanno chiesto un incontro che non è possibile, regolamento alla mano, ecco perché abbiamo ... Leggi la notizia su forzazzurri

Enzovit : Coppola: “Le curve del San Paolo non chiedono impunità, ma qualcosa di diverso!” - sscalcionapoli1 : L’avv. Coppola: “Le curve del San Paolo non chiedono impunità, non è un caso se il Napoli in casa non vince più…”… - news24_napoli : Avv. Coppola: “Le curve del San Paolo non chiedono impunità. Non è un… -