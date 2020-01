Caso Rula Jebreal, le polemiche sulla partecipazione: la posizione di Amadeus (Di martedì 7 gennaio 2020) La possibile partecipazione di Rula Jebreal a Sanremo2020 ha provocato diverse polemiche: il conduttore Amadeus non ci sta Ancora tante polemiche per quanto riguarda la partecipazione a Sanremo della giornalista Rula Jebreal. L’invito, comunque, sarà confermato con interventi mirati sul tema della violenza contro le donne senza divagazioni. Così ci sarà un ulteriore incontro tra … L'articolo Caso Rula Jebreal, le polemiche sulla partecipazione: la posizione di Amadeus è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

repubblica : Sanremo, la Rai dice no a Rula Jebreal. Faraone (Iv): 'Porterò il caso in commissione Vigilanza' [aggiornamento del… - fattoquotidiano : Polemiche sul caso #RulaJebreal a Sanremo: l'invito potrebbe essere ritirato e il ministro Patuanelli parla di 'cen… - Agenzia_Ansa : #Sanremo, #RulaJebreal non sarà al Festival. Italia Viva va all'attacco della #Rai: 'Porterò il caso in Vigilanza.… -