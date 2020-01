Atalanta, Gosens: «La fascia sinistra è mia. Dopo l’infortunio di Zapata…» (Di martedì 7 gennaio 2020) Le dichiarazioni di Robin Gosens, laterale dell’Atalanta, che ha parlato della sua evoluzione in nerazzurro Robin Gosens, intervistato da Bergamo TV, ha parlato del momento dell’Atalanta e del suo percorso di crescita con la maglia nerazzurra agli ordini di Gian Piero Gasperini. Ecco le parole del tedesco. SUL GOL CONTRO IL PARMA – «Ho controllato con il sinistro, poi ho calciato senza pensarci. Noi stiamo lavorando tanto su queste cose, quando è mancato Zapata abbiamo lavorato su altre cose anziché crossare dal fondo. Ora si vede che ho migliorato il destro, prima mi serviva solo per stare in piedi». SULLA SUA EVOLUZIONE – «La fascia sinistra è tutta la mia, ho qualche libertà in più, sto lavorando tanto. Ho iniziato tardi da professionista: so che devo fare molto di più per raggiungere il livello». SULLA VITTORIA CONTRO LO SHAKHTAR – «Ovviamente la ... Leggi la notizia su calcionews24

