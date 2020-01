All’inferno con Straight To Hell di Ozzy Osbourne: in futuro una canzone con Elton John (video, testo e traduzione) (Di martedì 7 gennaio 2020) Metal, ribellione e resilienza: ascoltare Straight To Hell di Ozzy Osbourne significa ritrovarlo in quello strano trono oscuro che lo ha tenuto sempre a metà tra la nomea di Principe Delle Tenebre e il vecchio nonno maledetto che troppo spesso ha vaneggiato in televisione e sul palco. Sono finiti i Black Sabbath ma non è finita la forza di una delle più grandi rockstar del Novecento e oltre. Ci ha fatto preoccupare, Ozzy, e insieme a noi tantissimi artisti a lui amici si sono stretti in un girotondo di speranza ed empatia quando nel 2019 sono rimbalzate le notizie sulla sua condizione di salute. Quella maledetta polmonite che comunque richiedere una fibra forte, quando non sei più un ventenne che vuole conquistare il mondo a morsi e punteruoli. Oggi l'ex frontman siede sul sedile posteriore di un'automobile mentre intorno a lui scoppia una rivolta violenta: questo è ciò che ... Leggi la notizia su optimaitalia

