Sci alpino, Coppa del Mondo Adelboden 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo (Di lunedì 6 gennaio 2020) La Coppa del Mondo maschile di sci alpino fa tappa nel weekend in una delle località storiche del Circo Bianco. Si gareggia ad Adelboden, dove in programma ci sono un gigante ed uno slalom. Spazio ancora alle discipline tecniche con il duello a distanza tra il francese Alexis Pinturault e il norvegese Henrik Kristoffersen, entrambi vogliosi di riscattare la brutta prestazione di Zagabria. In casa Italia fari puntati soprattutto sullo slalom, visto l’ultimo podio di Alex Vinatzer. Gli azzurri puntano a confermarsi prima a Madonna di Campiglio per arrivare con ancora più fiducia alla gara svizzera. Di seguito il programma completo delle gare di Adelboden, valevoli per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE ... Leggi la notizia su oasport

