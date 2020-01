Sarri: «Abbiamo raccolto i frutti nella ripresa, Rabiot in crescita» – VIDEO (Di lunedì 6 gennaio 2020) nella conferenza stampa post partita Maurizio Sarri ha parlato della crescita di Rabiot e del secondo tempo dei bianconeri Maurizio Sarri nella conferenza stampa post partita ha parlato dell’ottimo secondo tempo bianconero e della crescita di Adrien Rabiot. ripresa – «Abbiamo fatto una buona partita sul piano della qualità di passaggio. Nel secondo tempo siamo stati più bravi ad attaccare la porta rispetto al primo tempo in cui Abbiamo avuto meno rispetto rispetto alla mole di gioco fatto». Rabiot – «Rabiot ha fatto una buona partita, in crescita. Le difficoltà che ha avuto gliele ho date io facendolo giocare a destra, visto che è un mancino. Ha fatto una partita ordinata» Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

