Sardine in piazza a Riace con Mimmo Lucano. Salvini: “Il 26 votano uomini e donne, non pesci” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Sardine in piazza a Riace con Mimmo Lucano. La reazione di Salvini: “Il 26 in Calabria votano donne e uomini, non pesci”. Riace (REGGIO CALABRIA) – Sardine in piazza a Riace al fianco di Mimmo Lucano. Nel pomeriggio di 6 gennaio 2020 il movimento ha deciso scendere in strada “nel luogo simbolo per eccellenza di ogni messaggio che parli di pace, tolleranza, dialogo e inclusione. Il luogo divenuto negli anni un modello studiato e apprezzato a livello internazionale per l’efficacia in cui ha saputo individuare la via più ragionale e civile per gestire il fenomeno dei migranti“. La nota delle Sardine La manifestazione di Riace è stata accompagnata da una nota da parte delle Sardine. In questa è stato spiegato il motivo della scelta della cittadina in provincia di Reggio Calabria. “L’iniziativa – ha affermato il movimento nel ... Leggi la notizia su newsmondo

