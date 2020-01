Roma, Fonseca: «Gli obiettivi? Sconfitta che non cambia nulla» – VIDEO (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha commentato con grande rammarico la Sconfitta rimediata dalla sua squadra Paulo Fonseca ha commentato a caldo la Sconfitta rimediata dalla Roma contro il Toro nella prima uscita dell’anno. Queste le parole del tecnico portoghese. PALLE GOL – «La squadra ha fatto molte cose buone. Abbiamo fatto 31 tiri in porta ma oggi la palla non è entrata. Non abbiamo fatto una grandissima partita ma abbiamo creato situazioni per fare due o tre gol». obiettivi – «I nostri traguardi stagionali? Questa Sconfitta che non cambia nulla, dobbiamo guardare avanti» MATCH – «Abbiamo avuto difficoltà nella prima fase di costruzione. Abbiamo iniziato la partita con tre occasioni nei primi 7 minuti. Se le avessimo realizzate la partita sarebbe cambiata. Oggi possiamo stare qui altri 90 minuti e la palla non entra». DIFESA ... Leggi la notizia su calcionews24

