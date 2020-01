Quante persone muoiono nelle stragi del week-end (Di lunedì 6 gennaio 2020) Negli ultimi tre mesi del 2019 gli incidenti gravi verificatisi in Italia nelle notti del fine settimana sono stati 115 con 72 vittime: 25 avevano meno di 20 anni e 17 meno di 25 anni. Undici gli episodi di pirateria. A rendere noti i dati è l'Asaps secondo cui l'incidente con 6 morti e 11 feriti in Val Aurina "è solo la conferma che ormai la situazione sulle strade italiane è completamente fuori controllo". "Alcol e velocità tornano ad essere protagonisti assoluti, in particolare nelle notti del fine settimana - denuncia il presidente dell'Associazione amici sostenitori polizia stradale, Giordano Biserni - L'allarme lanciato dall'Asaps, da mesi, è rimasto inascoltato: per alcuni, addirittura, è solo 'allarmismo'. I risultati sono questi. La costante messa sotto accusa dei sistemi di controllo della velocità degli etilometri, l'assenza del contrasto alle droghe e il crescente ... Leggi la notizia su agi

