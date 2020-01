Per sempre insieme, mano nella mano. Il murales degli amici per Gaia e Camilla (Di lunedì 6 gennaio 2020) Un murales è apparso in Corso Francia dedicato a Gaia von Freymann e Camila Romagnoli investite e uccise il 21 dicenbre 2019. A realizzarlo sono stati gli amici delle due ragazze. Da stamani i giovani erano al lavoro sul luogo dell’incidente: prima hanno imbiancato la parete della rampa dove è avvenuto l’impatto e poi tratteggiato un grande cuore e le due amiche mano nella mano, così come stavano attraversando la strada quella sera che il Suv le travolse ed uccise. Leggi la notizia su huffingtonpost

BrunoVespa : Il biglietto per visitare @Petra , Giordania, 65 euro. Un milione di visitatori, fiume di italiani. @Pompei 15 euro… - teatrolafenice : ?? «Ci vuole sempre qualcuno da odiare per sentirsi giustificati nella propria miseria. Nulla infonde più coraggio… - CatalfoNunzia : Il 5 gennaio 1984 a Catania la mafia uccideva Giuseppe Fava, giornalista dalla schiena dritta, grande esempio per t… -