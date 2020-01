"Per gli Usa sarà un altro Vietnam" (Di lunedì 6 gennaio 2020) “Se gli Stati Uniti non ritirano le forze dalla regione, affronteranno un altro Vietnam”. Lo ha detto Ali Akbar Velayati, consigliere del leader iraniano Ali Khamenei, citato da Farsnews. “Nonostante le vanterie dell’ignorante presidente degli Stati Uniti, l’Iran intraprenderà un’azione di ritorsione contro la stupida mossa degli americani che li farà pentire”, ha sottolineato.In lacrime, tra i lamenti di una folla di centinaia di migliaia di persone in lutto, il leader supremo dell’Iran ha pregato sui resti dell’alto generale Qassem Soleimani ucciso in un attacco aereo statunitense a Baghdad, che ha drasticamente aumentato le tensioni tra Teheran e Washington.In risposta, Teheran è uscito dall’accordo sul nucleare del 2015 con le potenze mondiali mentre in Iraq il Parlamento ha chiesto l’espulsione ... Leggi la notizia su huffingtonpost

