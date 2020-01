Mafia: omicidio Mattarella, Fioravanti replica a pm Tartaglia 'Giusto il suo appello a collaborare' (Di lunedì 6 gennaio 2020) Palermo, 6 gen. (Adnkronos) - "Mi è sembrato un appello molto garbato. Molto Giusto nei toni e anche nella sostanza. Sto valutando se esiste un modo altrettanto Giusto e garbato per rispondergli. Ci devo ancora pensare. Non vorrei uscire dal seminato". Con queste parole, Valerio Fioravanti replica a Leggi la notizia su liberoquotidiano

