LIVE Francia-Bulgaria 1-2, Preolimpico volley 2020 in DIRETTA: i transalpini vogliono il tie-break! (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del Preolimpico 17-15 In rete il servizio di Ngapeth. 17-14 Patry a segno da posto quattro. 16-14 Primo tempo ciccato per Le Goff. 16-13 Sokolov non ci sta e continua a macinare punti. 16-12 Ancora un servizio vincente. 15-12 Ace di Brizard, la Francia scappa di nuovo via. 14-12 Mani-out di Ngapeth. 13-12 Ace di Atanasov, la rivelazione di questa sera. 13-11 Atanasov a segno da posto due e se ne va in battuta. 13-10 Patry prende in faccia Seganov. 12-10 Sokolov passa in parallela interna. 12-9 Muro a uno di Chinenyeze su Grodzanov. 11-9 Brizard risponde con la stessa moneta. 10-9 Magia di Seganov di seconda intenzione. 10-8 Tillie trova le mani del muro di Yosifov. 9-8 Attacco millimetrico di Skrimoov, che trova l’ultimo metro del campo. 9-7 Ricambia il favore Sokolov. 8-7 Sbaglia dai nove metri Monsieur Magique. 8-6 ... Leggi la notizia su oasport

