LIVE Atp Cup 2020, risultati 6 gennaio in DIRETTA: Rafael Nadal sfida Cuevas, c’è Monfils per Djokovic (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7:20 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata dell’Atp Cup 2020, torneo di tennis per Nazioni che si sta disputando in Australia. Presentazione della giornata – risultati e classifiche Atp Cup 2020 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata dell’Atp Cup 2020, torneo di tennis per Nazioni che si sta disputando in Australia. Nella sessione diurna ci sono tre match in programma: Austria-Argentina, Serbia-Francia e Spagna-Uruguay. A fare la voce grossa è sicuramente il big match del Gruppo A con Novak Djokovic che vuole portare la sua Serbia al successo contro i transalpini, in una sfida che nel complesso si preannuncia estremamente equilibrata. A sfidare il nativo di Belgrado sarà Gael Monfils, mentre nel primo match in programma ... Leggi la notizia su oasport

