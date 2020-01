Lecco: precipitano per 100 metri sul Resegone, 2 feriti (Di lunedì 6 gennaio 2020) Due persone sono precipitate per oltre 100 metri, all’altezza del rifugio Azzoni, sul Resegone (Lecco) nelle Prealpi Orobie, e sono rimaste ferite. Sul posto il 118 e l’elisoccorso da Como e Milano. Una donna – rende noto Areu – ha rimediato un trauma facciale importante ed è stata trasportata in ospedale al Sant’Anna di Como, mentre un uomo è stato portato nel nosocomio di Gravedona, in provincia di Como, con diversi traumi ma in condizioni stabili.L'articolo Lecco: precipitano per 100 metri sul Resegone, 2 feriti Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

