Iran, Trump avvisa il Congresso che userà Twitter per notificare eventuali attacchi. La replica: “Ricordati che non sei un dittatore” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Basterà un tweet per avvisare il Congresso degli Stati Uniti di una rappresaglia contro l’Iran. Il presidente Donald Trump lo ha annunciato la sera del 5 gennaio, proprio su Twitter: “Questi post servIranno come notifica al Congresso degli Stati Uniti che se l’Iran dovesse colpire qualsiasi persona o bersaglio degli Stati Uniti, gli Stati Uniti reagIranno rapidamente e completamente, e forse in modo sproporzionato. Tale avviso legale non è richiesto, ma va considerato come dato!”. Immediata è arrivata la replica della commissione Affari esteri della Camera del Congresso: “Questo post servirà a ricordare che i poteri di guerra appartengono al Congresso ai sensi della Costituzione degli Stati Uniti. E che dovresti leggere il War Powers Act. E che non sei un dittatore“. This Media Post will serve as a reminder that war powers reside in the Congress ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

