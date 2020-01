Golden Globe 2020: Joaquin Phoenix, parolacce e bacchettate a Hollywood nel discorso di ringraziamento (Di lunedì 6 gennaio 2020) La star di joker, Joaquin Phoenix, ammette di essere 'difficile' in un imbarazzato discorso di ringraziamento in cui si lascia scappare qualche parolaccia mentre bacchetta Hollywood per l'ipocrisia. Joaquin Phoenix non si smentisce neppure all'appuntamento con i Golden Globe 2020, il suo discorso di ringraziamento avanza faticosamente tra parolacce, imbarazzi e bacchettate a Hollywood. La star, premiata dalla Hollywood Foreign Press per la miglior performance drammatica per Joker, ringrazia per la scelta di un menù vegano e per aver "riconosciuto il legame tra agricoltura animale e cambiamento climatico. E' una mossa coraggiosa, scegliere un menù vegano" per poi riconoscere il talento dei colleghi, con lui in cinquina, specificando che "non c'è un fottuto miglior attore." Mentre NBC ha dovuto censurare le parolacce pronunciate da Phoenix, l'attore ha ammesso ... Leggi la notizia su movieplayer

